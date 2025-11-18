Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

La famille proche occupe une place centrale dans la composition des réseaux personnels des jeunes adultes en Suisse. Selon l'édition 2020/2023 des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x, les réseaux familiaux concernent près d'un individu sur deux.

L'étude, menée sous l'égide du Département fédérale de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), montre mardi que les réseaux dits 'verticaux', qui incluent des membres de la parenté sur plusieurs générations, sont également très prisés par les jeunes adultes.

Les auteurs de l'étude notent toutefois que malgré cette position dominante de la famille, une série d'alternatives ont également été citées lors des entretiens. Ils citent notamment les réseaux amicaux, professionnels ou thérapeutiques.

Plus de 65'000 jeunes hommes suisses et près de 15'000 jeunes femmes ont été interrogées dans le cadre de cette étude. De quoi permettre d'obtenir des données 'inédites dans leur ampleur et leur représentativité', selon le DDPS.

/ATS