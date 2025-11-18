Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

La famille proche occupe une place centrale dans la composition des réseaux personnels des ...
Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La famille proche occupe une place centrale dans la composition des réseaux personnels des jeunes adultes en Suisse. Selon l'édition 2020/2023 des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x, les réseaux familiaux concernent près d'un individu sur deux.

L'étude, menée sous l'égide du Département fédérale de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), montre mardi que les réseaux dits 'verticaux', qui incluent des membres de la parenté sur plusieurs générations, sont également très prisés par les jeunes adultes.

Les auteurs de l'étude notent toutefois que malgré cette position dominante de la famille, une série d'alternatives ont également été citées lors des entretiens. Ils citent notamment les réseaux amicaux, professionnels ou thérapeutiques.

Plus de 65'000 jeunes hommes suisses et près de 15'000 jeunes femmes ont été interrogées dans le cadre de cette étude. De quoi permettre d'obtenir des données 'inédites dans leur ampleur et leur représentativité', selon le DDPS.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:37

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:17

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:01

Articles les plus lus

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:01

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:01

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:23

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:01

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

Automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:05

Automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

Automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:07

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:23

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03