Les résultats de l'élection de Vernier (GE) sont connus

Plus de six mois après le début de la législature, la composition du Conseil municipal de Vernier ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Plus de six mois après le début de la législature, la composition du Conseil municipal de Vernier (GE) est connue. Les résultats du second scrutin ont été constatés mercredi par le Conseil d'Etat, au vu de l'impact limité des bulletins suspects.

L'analyse effectuée sur 189 bulletins, dont douze nuls, révèle qu'ils ont été écrits par 79 mains différentes. Dans la majorité des cas, des personnes auraient rempli deux bulletins et en aucun cas plus de six bulletins. Les177 bulletins valables n'ont pas d'impact sur le nombre de sièges de chaque parti.

Lors de l'élection annulée de mars, le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) avait décroché six sièges, une première dans une commune. Alors que la nouvelle formation de Pierre Maudet a renoncé a déposer une liste pour le scrutin de novembre, quatre de ses membres qui se sont représentés sur une nouvelle liste intitulée Egalité & Diversité (LED) ont été élus le 30 novembre.

