Les risques liés à la sécheresse toujours plus importants en Suisse

Les risques liés à la hausse des températures et aux sécheresses estivales augmentent en Suisse. C'est l'une des conclusions d'un nouveau rapport de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), publié jeudi.

Le rapport, qui évalue les risques climatiques et leur évolution en Suisse d'ici 2060, s'appuie sur la littérature scientifique actuelle et sur des entretiens avec des experts. Au total, 34 risques dus au changement climatique sont identifiés.

Ces risques peuvent être rassemblés en cinq défis transversaux: l'augmentation du stress thermique, l'intensification des sécheresses estivales, l'élévation des températures moyennes, l'accroissement du risque de dangers naturels et la transformation des habitats et de la composition des espèces.

Cette analyse vise à permettre aux décideurs politiques et aux autorités fédérales, cantonales et communales de fixer des priorités et de leur donner une base pour le développement de l’adaptation aux changements climatiques.

/ATS