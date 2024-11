Les sous-locations devraient être davantage encadrées. Le peuple suisse soutient cette réforme, selon une première tendance de l'institut gfs.bern. Par contre, l'incertitude règne sur l'autre révision qui vise à faciliter les résiliations de bail pour besoins propres.

Dans plusieurs cantons alémaniques, comme St-Gall, les Grisons ou Argovie, le 'oui' à des sous-locations davantage encadrées fait la course en tête assez nettement.

En Suisse romande, le Valais se dirige aussi vers une acceptation. Genève devrait par contre dire 'non' par plus de 64%, alors que Vaud et Bâle-Ville sont aussi dans le camp du refus d'après des résultats partiels.

Concernant la résiliation pour besoin propre, les résultats sont encore trop serrés pour dégager une tendance claire au niveau national. La réforme serait refusée par 67% des votantes et votants à Genève. Zurich, Lucerne Bâle-Ville et Vaud diraient aussi 'non'.

Deux réformes

Le Parlement a avalisé l'an dernier deux projets issus des milieux des propriétaires. Le premier concerne les sous-locations, le second les résiliations de bail pour besoin propre des propriétaires. L'association suisse de défense des locataires (Asloca) a lancé avec succès un référendum contre les deux révisions.

Dans un contexte de pénurie du logement, le droit du bail doit être assoupli, selon la droite et les milieux des propriétaires. La gauche et l'Asloca dénoncent un 'durcissement' défavorable aux locataires.

Le premier projet a pour but avoué d'empêcher les sous-locations abusives. Les locataires devront à l'avenir adresser une demande écrite au bailleur s'ils souhaitent sous-louer leur logement. Et le bailleur devra aussi répondre par écrit. Ce dernier pourra également refuser la sous-location si elle dure plus de deux ans ou présente des inconvénients majeurs pour lui.

Le second projet vise à simplifier les résiliations du bail pour besoin propre des propriétaires. Selon le droit en vigueur, ces derniers peuvent utiliser eux-mêmes rapidement leurs logements ou leurs locaux commerciaux donnés en location, en faisant valoir un besoin urgent pour eux-mêmes, ou leurs proches parents.

Dans la réalité, il leur est souvent difficile de prouver l'urgence de ce besoin. Ce qui peut déboucher sur de longues procédures juridiques, a pointé la droite. La révision précise ce que signifie un besoin urgent: un besoin important et actuel établi objectivement.

/ATS