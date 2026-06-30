Les syndicats font front pour défendre les salaires minimaux

Un comité composé de syndicats et de partis politiques a lancé mardi sa campagne contre 'l'attaque' ...
Les syndicats font front pour défendre les salaires minimaux

Les syndicats font front pour défendre les salaires minimaux

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Un comité composé de syndicats et de partis politiques a lancé mardi sa campagne contre 'l'attaque' des salaires minimaux cantonaux votée par le Parlement. Il s'agit d'une atteinte aux salaires féminins et au fédéralisme, a déclaré le comité.

La nouvelle législation, adoptée par le Parlement lors de la session d'été, prévoit que les conventions collectives de travail (CCT) primeront sur les lois cantonales en matière de salaire minimal.

Selon les référendaires, ce sont précisément les secteurs à bas salaires, tels que l’hôtellerie-restauration ou le nettoyage, qui seraient touchés. Le comité qualifie cette décision 'd’attaque contre les salaires féminins', rappelant que près des deux tiers des personnes touchant un salaire minimum sont des femmes.

Le comité estime que cette mesure contourne les décisions populaires prises dans plusieurs cantons et villes, comme Genève, Neuchâtel, Zurich ou Winterthour. Elle y voit également une atteinte au fédéralisme.

Le Conseil fédéral rejette le projet, qu'il avait élaboré à la demande du Parlement. Il estime en effet qu'il entre en conflit avec la compétence des cantons, inscrite dans la Constitution, de fixer des salaires minimaux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ex-ambassadeur d'Italie en Suisse: « pour nous, la page est tournée »

Ex-ambassadeur d'Italie en Suisse: « pour nous, la page est tournée »

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 09:09

Stäfa (ZH): une scootériste trouve la mort dans un accident

Stäfa (ZH): une scootériste trouve la mort dans un accident

Suisse    Actualisé le 29.06.2026 - 22:14

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 29.06.2026 - 21:59

30 ans de la loi sur l'égalité: des avancées, mais encore des défis

30 ans de la loi sur l'égalité: des avancées, mais encore des défis

Suisse    Actualisé le 29.06.2026 - 17:44

Articles les plus lus