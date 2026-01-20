Les thèmes discutés avec Trump restent « ouverts », dit M. Parmelin

Les sujets abordés avec le président américain Donald Trump restent 'ouverts', a dit Guy Parmelin ...
Les thèmes discutés avec Trump restent « ouverts », dit M. Parmelin

Les thèmes discutés avec Trump restent

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les sujets abordés avec le président américain Donald Trump restent 'ouverts', a dit Guy Parmelin mardi, sans donner de détails sur les contours d'une éventuelle rencontre avec le républicain, attendu mercredi. Le Groenland ne sera pas forcément un thème.

'Si cette rencontre a lieu, nous n'aurons pas beaucoup de temps, a déclaré le président de la Confédération. Il est donc nécessaire de parler de points qui revêtent des terrains communs pour les deux pays'.

Le Vaudois n'a pas souhaité donner davantage de détails sur les contours d'une éventuelle rencontre, si ce n'est qu'il compte 'souhaiter la bienvenue à Donald Trump et le remercier de s'être déplacé'.

Questionné sur l'invitation du président américain à rejoindre son 'Conseil de la paix', M. Parmelin a déclaré que sur le principe la Suisse est ouverte à toute initiative qui promeut la paix. Mais le Conseil fédéral doit encore mener des échanges avec les parties concernées et étudier les aspects juridiques contraignants de la charte.

/ATS
 

