Les travailleurs suisses souffrent d'épuisement émotionnel

Les travailleurs suisses sont de plus en plus épuisés émotionnellement après le travail. Ils ont aussi de plus en plus de mal à s'en déconnecter, montre le 'Baromètre Conditions de travail' publié jeudi sur mandat de la faîtière des syndicats Travail.Suisse.

Un baromètre est effectué chaque année par Travail.Suisse et la Haute école spécialisée bernoise. Pour l'édition 2025, 1422 personnes ont été interrogées dans toute la Suisse.

Quatre personnes interrogées sur dix se sentent régulièrement épuisées à la fin de leur journée de travail. Plus du quart d'entre elles indiquent devoir être joignables en dehors des heures de travail, ce qui rend la récupération encore plus difficile.

Environ un tiers des sondés disent n'avoir pas assez de temps pour se reposer. Un cinquième d'entre eux estiment même qu'il est presque impossible de concilier vie professionnelle et vie privée.

Dans le même temps, 82,6% des personnes interrogées se sont dites satisfaites de leur travail - une légère augmentation par rapport à 2024.

/ATS