Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques en Suisse. Ces deux types de produits ...
Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

Les vaccins et antibiotiques ne sont plus sujets à pénurie grave

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques en Suisse. Ces deux types de produits ne sont plus sujets à une pénurie grave, indique l'administration fédérale lundi. L'approvisionnement en médicaments reste toutefois critique pour d'autres produits.

'Les réserves obligatoires qui avaient été mises à contribution ont été presque entièrement reconstituées, marquant la fin de la pénurie grave', indique l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) dans un communiqué.

Des réserves obligatoires avaient été débloquées depuis 2019 pour répondre à la pénurie d'antibiotiques puis de vaccins. Les ordonnances de loi édictées à cet effet seront abrogées le 1er mars.

L'approvisionnement global reste toutefois critique. Des dizaines de produits restent indisponibles, rappelle l'OFAE.

/ATS
 

Actualités suivantes

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Guterres et Cassis inaugurent le futur Portail des Nations à Genève

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 14:51

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Les familles suisses se portent bien en comparaison internationale

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 11:29

L'EPFL montre l'impact des chiens sur l'air d'un foyer

L'EPFL montre l'impact des chiens sur l'air d'un foyer

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 10:15

Cassis: « nous ne pouvons pas tout faire » sur les droits humains

Cassis: « nous ne pouvons pas tout faire » sur les droits humains

Suisse    Actualisé le 23.02.2026 - 10:57

Articles les plus lus