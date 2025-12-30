Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Les commerçants suisses ont profité d'une période des fêtes de fin d'année positive, certains enregistrant une solide croissance des ventes malgré la prudence affichée des consommateurs.

Pour les grands magasins Manor, les ventes de Noël ont légèrement dépassé celles de l'année précédente, a indiqué une porte-parole à l'agence AWP, sans dévoiler de chiffres. L'enseigne de vêtements PKZ a quant à elle fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur un an, notamment grâce à la solide activité des magasins zurichois.

Dans la grande distribution, Migros a évoqué des ventes 'particulièrement réussies' lors de Noël et son concurrent Coop a parlé d''une évolution continuellement positive' lors de cette période, sans également dévoiler de détails financiers.

La Poste a quant à elle distribué 23 millions de colis entre le Black Friday, fin novembre et Noël, un volume supérieur de 3,1% à la même période de l'année précédente. Le pic d'activité a été enregistré le 2 décembre. Ce jour-là, les employés du géant jaune ont traité 1,3 million de paquets, un chiffre jamais atteint auparavant en une seule journée.

Les perspectives sont cependant plus moroses. Selon l'institut d'études de marché management tools research, un bon tiers de la population en Suisse souhaite réduire son budget ménage et dépenser moins dans quasi tous les domaines de la vie courante, et cela particulièrement en Suisse romande et au Tessin.

A l'aube de 2026, la moitié de la population s'inquiète ainsi pour son budget. Ainsi, 30% des personnes interrogées ont déjà procédé à des ajustements budgétaires pour joindre les deux bouts, alors que 17% trouvent que la période est difficile et 4% parlent même de crise. Le reste de la population se montre davantage optimiste: 42% des sondés estiment que leur situation économique est bonne, et 6% très bonne.

