Les volumes d'or envoyés vers les Etats-Unis ont explosé en juillet

Les exportations d'or de la Suisse vers les Etats-Unis se sont envolées en juillet. Près de cinq fois plus de métal précieux a été envoyé vers ce pays par rapport à juillet 2024, soit 54 tonnes pour une valeur de quasiment 4,7 milliards de francs.

En tout, la Suisse a exporté le mois dernier 139 tonnes d'or pour une valeur de 12 milliards de francs, soit une hausse de plus de moitié, d'après les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Sur les six premiers mois de l'année, environ 480 tonnes du métal précieux ont quitté la Suisse en direction du pays de l'Oncle Sam, pour une valeur de près de 40 milliards de francs. Un an plus tôt, les envois s'étaient limités à 26 tonnes avant de grimper à 127 tonnes en seconde partie d'année. De janvier à mars, les volumes ont oscillé entre 118 et 219 tonnes.

L'appétit pour les lingots transformés dans les raffineries suisses a été alimenté par la constitution de stocks outre-Atlantique, afin de prévenir toute surtaxe de la part de l'administration de Donald Trump. Le métal précieux a aussi joué son rôle de valeur refuge face à la faiblesse du dollar.

Début août, l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP) a eu des sueurs froides en comprenant que les lingots seraient soumis à des droits de douane de 39%, comme les autres biens à la croix blanche entrant sur le territoire américain. Peu de temps après, Donald Trump a communiqué sur sa plateforme Truth Social que 'l'or ne sera pas soumis aux droits de douane!'. La faîtière, elle, attendait une 'décision formelle et contraignante' quant à cette exemption.

