Liban: le Hezbollah doit cesser les tirs en premier, dit Rubio

Le Hezbollah de cesser les tirs en premier pour faire avancer les négociations entre Israël et le Liban, a averti dimanche soir un responsable américain. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le président libanais et le premier ministre israélien.

'Afin de faire avancer ces pourparlers, les Etats-Unis ont proposé un plan clair: le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth', a déclaré ce responsable sous couvert de l'anonymat, faisant part des conversations entre Marco Rubio, Joseph Aoun et Benyamin Netanyahou.

Selon le responsable américain, le président libanais a tenté de faire avancer cette solution, mais 'la réponse du président du Parlement Nabih Berri a été évasive et décevante'. M. Berri est un allié du mouvement pro-iranien Hezbollah.

Le Hezbollah exige lui qu'Israël cesse les hostilités en premier. Selon Washington, 'le Hezbollah suit les directives de Téhéran. Il n'a manifestement aucun intérêt pour le bien-être du peuple libanais'.

Plus de 3400 morts

'Le moyen le plus rapide d'apaiser la situation et de protéger les civils de tous bords est que le Hezbollah cesse immédiatement les tirs', a dit le responsable.

Depuis le début de la guerre le 2 mars, plus de 3412 personnes ont été tuées au Liban et plus d'un million déplacées, selon Beyrouth. Le bilan est de 25 morts dans les rangs de l'armée israélienne.

Les propos du responsable américain surviennent alors qu'une nouvelle rencontre entre les deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, est programmée les 2 et 3 juin à Washington.

Une réunion s'est tenue au niveau militaire vendredi au Pentagone, sans que Beyrouth ne puisse obtenir un cessez-le-feu effectif, celui théoriquement en vigueur depuis le 17 avril n'étant pas respecté.

Le premier ministre israélien a annoncé dimanche vouloir intensifier son offensive contre le Hezbollah au Liban. Une réunion d'urgence est prévue lundi après-midi au Conseil de sécurité.

/ATS