Lidl retire une fondue chinoise contenant trop de PFAS

Lidl Suisse rappelle une fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS. Il s'agit ...
Lidl retire une fondue chinoise contenant trop de PFAS

Lidl retire une fondue chinoise contenant trop de PFAS

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Lidl Suisse rappelle une fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS. Il s'agit de la 'Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé', avec la date limite de conservation du 26.04.2026 et le numéro de lot 25822457.

Seul ce produit est concerné par le rappel, indique mercredi le détaillant dans un communiqué. Il invoque des raisons de protection préventive des consommateurs.

L'article peut être ramené dans toutes les filiales Lidl. Le prix d'achat sera remboursé, même en l'absence de ticket de caisse, précise le groupe.

Les PFAS, appelés aussi polluants éternels, présentent un risque pour la santé humaine s'ils dépassent certaines valeurs maximales. Une enquête publiée cette semaine a toutefois montré que sur 900 denrées alimentaires d'origine animale testées, seuls sept échantillons présentaient des valeurs supérieures au seuil autorisé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vers une obligation de signaler les contenus pédocriminels en ligne

Vers une obligation de signaler les contenus pédocriminels en ligne

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 16:55

Scooters électriques pas considérés comme des véhicules rapides

Scooters électriques pas considérés comme des véhicules rapides

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 16:13

Un ferry sud-coréen avec 267 personnes à bord s'échoue sur une île

Un ferry sud-coréen avec 267 personnes à bord s'échoue sur une île

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 15:59

Initiative SSR: Susanne Wille met en garde les « apprentis-sorciers »

Initiative SSR: Susanne Wille met en garde les « apprentis-sorciers »

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 15:11

Articles les plus lus

Swiss Re prévoit un ralentissement de la croissance des primes

Swiss Re prévoit un ralentissement de la croissance des primes

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 12:51

Flydubai signe un accord avec Boeing pour l'achat de 75 avions

Flydubai signe un accord avec Boeing pour l'achat de 75 avions

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 12:53

Transfert de la route au rail: des progrès sont encore à faire

Transfert de la route au rail: des progrès sont encore à faire

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 14:01

L'UE veut assouplir ses règles sur l'IA

L'UE veut assouplir ses règles sur l'IA

Économie    Actualisé le 19.11.2025 - 14:25