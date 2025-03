Ligne Zermatt-Täsch (VS) coupée après une nouvelle chute de pierres

La ligne ferroviaire entre Zermatt et Täsch était de nouveau interrompue tôt mercredi matin en raison d'une nouvelle chute de pierres, a indiqué la Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn). Il s'agit de la seconde interruption depuis lundi pour les mêmes raisons.

La chute de pierres s'est produite au même endroit que lundi matin, a indiqué une porte-parole de MGBahn à Keystone-ATS. Comme l'incident précédent, il n'a provoqué ni blessés ni dégâts aux infrastructures.

Une solution de transport alternative sera organisée le plus rapidement possible, a indiqué l'exploitant sur son site Internet. En raison de capacités limitées, il faut s'attendre à des temps d'attente plus longs. De plus amples informations sont prévues lors d'une prochaine évaluation de la situation à 08h00.

La ligne de train avait déjà été interrompue lundi matin en raison d'une chute de pierres. Une locomotive du Matterhorn Gotthard Bahn avait été endommagée mais il n'y avait pas de blessés ni d'autres dégâts aux infrastructures.

/ATS