Linkin Park présente sa nouvelle chanteuse et annonce un album

Le groupe de rock américain Linkin Park a dévoilé jeudi soir lors d'un concert sa nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. Il a annoncé la sortie prochaine d'un album, le premier depuis la mort de son leader Chester Bennington.

La formation californienne a donné un concert retransmis en direct en streaming et visible sur son site internet et ses réseaux sociaux. Elle a également diffusé un premier single, 'The emptiness machine', tiré de son prochain opus, 'From Zero', attendu le 15 novembre prochain.

Dans ce morceau, l'alternance entre guitares énervées et accalmies traduisent toujours la signature du groupe qui oscille entre rock et metal, rehaussée désormais par la voix furieuse d'Emily Armstrong, connue comme chanteuse du groupe de hard rock Dead Sara.

Actif depuis la fin des années 1990 avant d'exploser en 2003 avec l'album 'Meteora' - les tubes 'Numb' ou 'Breaking the habit' -, Linkin Park n'avait pas enregistré d'album studio depuis sept ans et le décès de son chanteur principal Chester Bennington, à 41 ans en juillet 2017.

Une tournée internationale est déjà prévue, avec six dates du 16 septembre au 11 novembre.

/ATS