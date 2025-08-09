Locarno: l'actrice britannique Emma Thompson rencontre le public

L'actrice et scénariste britannique Emma Thompson a rencontré samedi matin le public du Festival du film de Locarno au Forum, qui affichait complet. Une occasion de retracer sa carrière.

Vendredi soir, Emma Thompson a reçu sur la Piazza Grande le prestigieux Leopard Club Award, saluant une carrière exceptionnelle. L'actrice, visiblement émue, a entamé son discours en italien: 'O, che sono vecchia stasera' ('Comme je suis vieille ce soir'), provoquant les rires du public.

Elle a poursuivi en français, exprimant sa gratitude: 'Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici, sous le ciel étoilé'. Elle était accompagnée de sa fille Gaia Wise, également actrice dans 'The Dead of Winter'.

Après la cérémonie, le thriller 'The Dead of Winter', réalisé par Brian Kirk, a été projeté en première mondiale. L'actrice y incarne Babs, une veuve du Minnesota qui, lors d'une expédition de pêche sur un lac gelé, découvre une situation terrifiante.

Poussée à ses limites

Ce rôle physique l'a poussée à ses limites: 'Pendant le tournage, je me suis demandé pourquoi j'avais commencé à jouer dans des films d'action à 66 ans', a-t-elle plaisanté, suscitant les rires du public. Elle a également révélé avoir séjourné un mois en Finlande avant le tournage pour s'adapter au froid extrême, une expérience éprouvante tant pour le corps que pour l'esprit.

Femme de convictions, Emma Thompson n'a pas manqué de partager son engagement féministe lors de la rencontre avec le public. 'Nous sommes toutes des héroïnes, nous n'avons pas le choix, nous vivons dans une société patriarcale', a-t-elle déclaré. Des propos chaleureusement applaudis par l'audience.

Parcours atypique

Issue d'une famille d'artistes, Emma Thompson a évoqué son parcours atypique. 'Je ne voulais pas être actrice quand j'étais jeune, cela me semblait un métier précaire', a-t-elle confié. Elle a ajouté: 'Je n'avais jamais imaginé faire des films, c'est arrivé par hasard'.

Sa carrière l'a conduite à remporter deux Oscars: celui de la meilleure actrice dans 'Howards End' (1993) et l'autre pour le meilleur scénario adapté de 'Raison et sentiments' (1996). Elle est la seule personne à avoir obtenu ces deux distinctions.

Comparant Hollywood à l'industrie européenne, Emma Thompson a exprimé une préférence pour le travail en Europe, soulignant une atmosphère plus collaborative et moins hiérarchique. 'Je suis quelqu'un de collégial, et aux Etats-Unis, un fossé sépare les acteurs de l'équipe. Je n'étais pas prête pour cela', a-t-elle expliqué.

La professeure Sibylle Trelawney

Parmi ses rôles les plus connus, Emma Thompson a incarné la professeure Sibylle Trelawney dans la saga Harry Potter. 'Je suis désolée pour ceux qui aiment le jeune sorcier, mais je n'ai pas fait grand-chose et j'ai été bien payée', a déclaré l'actrice en riant et en imitant les mimiques de la professeure.

Elle a également parlé de l'importance de créer des films pour les enfants, soulignant que 'les enfants sont le meilleur public, car ils garderont ces films en mémoire toute leur vie'. Elle a soulignée ne pas avoir écrit 'Nanny McPhee' (2005) 'pour les enfants, mais pour tout le monde'. Elle a ajouté que le personnage de Nanny McPhee lui apportait un réconfort personnel, ayant perdu son père très jeune.

