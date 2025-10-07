Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat débattue à Fribourg

Les députés fribourgeois ont entamé mardi le débat concernant la loi sur l'assainissement des ...
Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat débattue à Fribourg

Loi sur l'assainissement des finances de l'Etat débattue à Fribourg

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les députés fribourgeois ont entamé mardi le débat concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). Le texte doit concrétiser le plan présenté par le Conseil d'Etat, dont l'ambition est d'améliorer les comptes de 405 millions sur trois ans.

'Il n'est jamais bon de serrer les cordons de la bourse', a constaté le député PLR Olivier Brodard, président de la commission des finances et de gestion, 'mais chacun admet la nécessité d'agir'. Une notion de nécessité reprise par le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen, pour qui le projet est le fruit d'un 'compromis'.

'Accepter la LAFE est crucial. Il n'y a pas de démantèlement, comme en témoigne la croissance de 3,3% du budget 2026', a dit le ministre. Fribourg a vécu des 'années de politique fiscale trop généreuse' pour les nantis, a déploré Marie Levrat (PS), rapporteure de la minorité de gauche, en appelant à renvoyer la loi à l'exécutif.

La demande a échoué, malgré l'apport de centristes prônant des mesures structurelles, par 67 voix contre 38.

/ATS
 

Actualités suivantes

Initiative « pour l'avenir »: un texte qui ne fera « que des perdants »

Initiative « pour l'avenir »: un texte qui ne fera « que des perdants »

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 14:01

Lausanne table sur un déficit de 77,5 millions en 2026

Lausanne table sur un déficit de 77,5 millions en 2026

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 13:11

Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 10:51

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 09:57

Articles les plus lus

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 09:57

Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 10:51

Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 11:31

Lausanne table sur un déficit de 77,5 millions en 2026

Lausanne table sur un déficit de 77,5 millions en 2026

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 13:11

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 06.10.2025 - 21:33

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Le nombre d'accidents de randonnée en Suisse a doublé en 15 ans

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 09:57

Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 10:51

Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 11:31

Martigny: Afghan jugé pour avoir frappé son épouse avec une branche

Martigny: Afghan jugé pour avoir frappé son épouse avec une branche

Suisse    Actualisé le 06.10.2025 - 13:29

Des associations veulent un parc public à la campagne Masset

Des associations veulent un parc public à la campagne Masset

Suisse    Actualisé le 06.10.2025 - 13:37

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 06.10.2025 - 21:33

Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

Karin Keller-Sutter appelle à la paix au Proche-Orient

Suisse    Actualisé le 07.10.2025 - 11:31