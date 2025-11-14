Loi sur l'e-ID: confiance envers les institutions déterminante

La loi sur l'e-ID a surtout été plébiscitée par l'électorat de gauche, indique vendredi l'analyse ...
Loi sur l'e-ID: confiance envers les institutions déterminante

Loi sur l'e-ID: confiance envers les institutions déterminante

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La loi sur l'e-ID a surtout été plébiscitée par l'électorat de gauche, indique vendredi l'analyse VOX des votations 28 septembre dernier. Le niveau de confiance envers les institutions a été déterminant.

Le taux d'acceptation de 50,4% sur cet objet illustre la division de la population sur l’identité numérique étatique.

Plus les votants se situaient à gauche, plus leur approbation a été forte. L’électorat situé complètement à gauche a soutenu le projet à 72%, contre 34% seulement pour celui complètement à droite. L’approbation a été nettement supérieure à la moyenne chez les sympathisants des Vert'libéraux (79%), suivis de ceux du PS (69%), des Verts (67%) et du PLR (62%). Chez les sympathisants de l’UDC, la part de 'oui' a plafonné à 24%.

L’approbation a augmenté avec le niveau d’éducation et le niveau de revenus. Elle a diminué avec l’avancement en âge.

/ATS
 

Actualités suivantes

Allianz relève son objectif annuel après un 3e trimestre record

Allianz relève son objectif annuel après un 3e trimestre record

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 10:33

L'industrie technologique sous pression au troisième trimestre

L'industrie technologique sous pression au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 10:27

Parahôtellerie Suisse satisfait de la saison d'été

Parahôtellerie Suisse satisfait de la saison d'été

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 10:27

Après la pandémie: essor des loisirs créatifs et du numérique

Après la pandémie: essor des loisirs créatifs et du numérique

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 09:03

Articles les plus lus

Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:37

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:39

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:43

Après l'amende de l'UE, Google veut éviter une scission

Après l'amende de l'UE, Google veut éviter une scission

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:49