Londres dévoile un plan « radical » pour réduire l'immigration

Le gouvernement travailliste britannique de Keir Starmer dévoile lundi une feuille de route aux 'mesures radicales' pour réduire l'immigration, au moment où le Royaume-Uni voit l'extrême droite grimper dans les sondages et s'implanter dans le pays.

Preuve de l'enjeu, le Premier ministre lui-même prendra la parole lundi matin lors d'une conférence de presse, peu avant que sa ministre de l'Intérieur Yvette Cooper ne dévoile la feuille de route devant le Parlement.

'Tous les domaines du système d'immigration, y compris (les visas) de travail, de regroupement familial, d'étude, seront renforcés afin que nous puissions mieux les contrôler. La mise en oeuvre sera plus stricte que jamais et le nombre d'immigrants diminuera', doit déclarer le Premier ministre Keir Starmer, selon des extraits de son discours communiqués par Downing Street.

'Nous créerons un système qui est contrôlé, sélectif et juste', a-t-il insisté, alors que l'immigration nette a atteint 728'000 personnes entre juin 2023 et juin 2024, et près d'un million l'année précédente.

Le gouvernement, qui promet des 'mesures radicales' et fustige le bilan de ses prédécesseurs conservateurs, a distillé ces derniers jours une partie du contenu de son plan, pressé de montrer qu'il répond aux préoccupations des électeurs, après le succès du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage aux élections locales du 1er mai dernier.

Afin de s'assurer que les étrangers désireux de s'installer au Royaume-Uni 'méritent' de rester, il sera désormais plus difficile d'obtenir un titre de résident permanent, a détaillé Downing Street. 162'000 personnes l'ont obtenu l'an dernier, en hausse de 35% sur un an.

Il faudra dix ans de présence sur le territoire, contre cinq actuellement. Les infirmières, médecins, ingénieurs et dirigeants dans l'intelligence artificielle pourront toutefois candidater avant.

