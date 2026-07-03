Lonza élargit sa collaboration avec un client américain

Lonza élargit sa collaboration avec une entreprise biopharmaceutique américaine, dont l'identité ...
Lonza élargit sa collaboration avec un client américain

Lonza élargit sa collaboration avec un client américain

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Lonza élargit sa collaboration avec une entreprise biopharmaceutique américaine, dont l'identité n'est pas révélée. Le sous-traitant pharmaceutique bâlois, va lancer la production pour deux nouveaux programmes biologiques, avec une option pour deux supplémentaires.

Les services seront assurés depuis les sites américains et européens de Lonza, offrant flexibilité géographique et sécurité d'approvisionnement, précise le groupe établi à Bâle. L'élargissement de la collaboration inclut des engagements à long terme sur un large portefeuille de multiples programmes biologiques.

Ce portefeuille évolutif de programmes innovants favorise la flexibilité de la demande et la gestion des risques de développement, avec la possibilité d'augmenter progressivement les capacités, y compris la transition vers la production commerciale. La valeur cumulée des contrats pourrait atteindre plusieurs milliards de francs.

Ces dernières années, Lonza a progressivement élargi la relation avec ce client. Les services de développement et de fabrication dans le cadre de ce partenariat stratégique seront fournis à partir de l'ensemble des sites américains du groupe dédiés à la production commerciale de produits biologiques, complétés par les capacités de développement et de fabrication de substance active et de produit fini de Lonza en Europe.

Lonza accompagnera aussi l'entreprise américaine dans l'optimisation des procédés de fabrication, ce qui permettra de réduire significativement les temps de cycle pour certains programmes. Sur l'ensemble du portefeuille de contrats, Lonza fournira également un soutien de bout en bout, incluant la fabrication du produit fini et les services associés, permettant une transition fluide de la substance active vers la forme posologique finale.

l'annonce de cette extension de partenariat recevait un accueil favorable des investisseurs. Vers 11h40 à la Bourse suisse, l'action Lonza bondissait de 2,24% à 558 francs se plaçant en tête du SMI, alors que l'indice phare cédait 0,22%.

/ATS
 

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