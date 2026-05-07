Louise Arbour nommée gouverneure générale au Canada

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé mardi la nomination de l'ancienne juge Louise Arbour comme nouvelle gouverneure générale, chargée dans le pays de représenter le roi Charles III, chef d'Etat en titre.

Ancienne Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme et ex-procureure canadienne du Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, Louise Arbour deviendra la 31e gouverneure générale du Canada et la 6e femme à occuper cette fonction.

Agée de 79 ans, cette ancienne juge à la Cour suprême canadienne prendra ses fonctions cet été. 'Pendant plus de cinq décennies, Louise Arbour a porté la voix de ceux et celles dont la dignité était bafouée, a exigé que les institutions rendent des comptes et a changé des vies grâce à son dévouement', a déclaré Mark Carney.

'En tant que prochaine gouverneure générale du Canada, Louise Arbour représentera le meilleur de notre pays auprès de nos citoyens et du monde entier: un Canada lucide face aux défis, et fidèle à ses valeurs', a-t-il ajouté.

Louise Arbour remplacera Mary Simon, première femme autochtone gouverneure générale du Canada. Cette dernière était en poste depuis juillet 2021 et avait été nommée par l'ex-Premier ministre Justin Trudeau.

Fonctions protocolaires

'J'accepte ces responsabilités avec un sens profond du devoir, à un moment où les Canadiennes et les Canadiens sont confrontés à la complexité et au changement', a déclaré Louise Arbour au côté du premier ministre mardi.

La gouverneure générale a majoritairement des fonctions protocolaires mais essentielles au fonctionnement du système parlementaire canadien. Elle dirige la prestation de serment des gouvernements, la signature officielle des lois et elle peut convoquer ou dissoudre le Parlement.

/ATS