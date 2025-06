Lourtier: l'armée a respecté le délai fixé pour le pont provisoire

La route provisoire entre Champsec, Lourtier et le haut Val de Bagnes sera ouverte à la circulation dès mercredi à 06h00. Le pont de 51 mètres est désormais posé. L'armée a tenu les délais impartis.

Chef de la division territoriale 1, le divisionnaire Raynald Droz sera présent, mardi en début de soirée, pour signer la Convention de mise à disposition de l'ouvrage, puis le remettra symboliquement à l'Etat du Valais, pour six mois. La pose de l’enrobé sera effectuée demain, avant sa venue, précise la commune de Val de Bagnes dans un communiqué lundi

Durant la nuit de dimanche à lundi, aucune activité de lave n’a été détectée, malgré la présence d’orages. Aucun événement n’a d'ailleurs été signalé depuis dimanche 22 juin. La météo prévoit des orages presque quotidiens cette semaine, rendant difficile une estimation précise des précipitations à attendre et de leurs éventuelles conséquences.

Les minages se poursuivent

Les différents compartiments de la zone de décrochement restent relativement stables. Le point le plus avancé progresse de 50 à 60 cm par jour, une tendance constante depuis plusieurs jours.

Des opérations de minage de blocs seront menées ces trois prochaines semaines dans la zone et des travaux préparatoires pour relancer le chantier de la galerie seront également réalisés cette semaine, dont l'ouverture demeure prévue en décembre.

Sondages géologiques

L’empierrement de la route de la Sasse est terminé. La poursuite des travaux sera définie par la commune de Val de Bagnes, dès l’adoption du tracé définitif de cet axe et l’attribution des travaux à réaliser.

Enfin, à partir de mardi et pour une durée de 3 jours et 2 nuits (selon la météo), des sondages géotechniques auront lieu dans la zone de l’ancien pont de la route cantonale entre Lourtier et Sarreyer, sur la rive droite du Fregnoley. Ces mesures sismiques, ordonnées par l’Etat du Valais, visent à définir la qualité des roches souterraines, en vue de la reconstruction du pont détruit en juillet 2024.

/ATS