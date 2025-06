Lourtier: l’armée est arrivée pour installer le pont militaire

La mise en place du pont militaire devant permettre début juillet de relier Champsec à Lourtier et sa région dans le Val de Bagnes (VS) débutera mardi matin, indiquent lundi les autorités communales. L’armée suisse a commencé les travaux.

La jonction entre les Epenays et le futur pont militaire est en cours de réalisation. Lundi après-midi, des travaux de minage, portant sur de gros blocs de pierre, ont été réalisés dans la zone de chantier', précise la commune de Val de Bagnes, dans un communiqué.' Ces travaux se poursuivront durant plusieurs jours, avec des mises à feu prévues en fin de matinée et d’après-midi.

Deux petites laves sont descendues, dimanche vers 14h00 sans provoquer de dégâts importants. La zone continue d’être surveillée en permanence pour suivre l’évolution de la situation et anticiper tout changement potentiel, notamment avec les fortes chaleurs attendues, cette semaine, et des risques d'orage.

Le curage de la Dranse et la purge du bassin de Fionnay ont été reportés à la fin de l’été, d’entente avec les Forces motrices de Mauvoisin. Aucun accès pour le trafic lourd n’est actuellement possible. 'Ce report vise à assurer la stabilité des travaux en cours et à préserver les efforts déjà engagés et d’éviter tout risque supplémentaire', concluent les autorités,

/ATS