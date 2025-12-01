Loyers: taux de référence maintenu à 1,25%

L'Office fédéral du logement (OFL) maintient lundi à 1,25% le taux hypothécaire de référence ...
L'Office fédéral du logement (OFL) maintient lundi à 1,25% le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. Cet indicateur avait été ramené début septembre 1,50% à 1,25%.

/ATS
 

