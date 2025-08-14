Lucy Liu récompensée à Locarno par un Career Achievement Award

Le 78e Festival du film de Locarno a honoré jeudi l'actrice et réalisatrice américaine Lucy Liu en lui remettant le Career Achievement Award. L'absence de privilèges a été un cadeau pour elle, enfant d'immigrés, a déclaré Liu sur la Piazza Grande.

Lucy Liu a gravi les marches menant à la scène de la Piazza Grande, vêtue d'une robe scintillante aux manches en forme d'ailes. 'Cette énergie autour de nous est spectaculaire', a-t-elle déclaré avant d'évoquer ses origines.

Ce prix parle de manière dont l'actrice a appris à aimer, a-t-elle déclaré. Ses parents, immigrés, l'ont fortement influencée. 'Ils ont aiguisé ma perception des histoires en marge', a-t-elle ajouté, estimant que l'absence de privilèges a été une chance pour elle.

'J'ai l'impression ici ce soir que ma carrière ne fait que commencer', a-t-elle encore déclaré.

'Rosemead' en première mondiale

Le nouveau film de l'actrice, 'Rosemead', a ensuite été projeté en première mondiale à Locarno. Lucy Liu s'est fait connaître par ses rôles dans 'Charlie's Angels' (2000), 'Chicago' (2002) 'Kill Bill' (2003 et 2004) ou plus récemment dans 'Old Guy' (2024).

L'actrice née à New York, a au cours de sa carrière de plus de 30 ans, également travaillé en tant qu'artiste plasticienne. Elle s'engage en outre pour des causes humanitaires en tant qu'ambassadrice de l'Unicef.

/ATS