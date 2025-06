M Le Média cessera ses activités le 31 juillet prochain

Trois ans après son lancement, le média romand M Le Média, basé à Crissier (VD), mettra un terme à ses activités le 31 juillet prochain. Ce pionnier du format HD en Suisse combine radio et télévision dans un format hybride. Quatre postes de travail sont touchés.

'Ce choix difficile s'explique par un contexte de plus en plus défavorable au développement indépendant d'un média en Suisse romande', a indiqué jeudi à Keystone-ATS Philippe Morax, producteur et directeur de Millennium Média Groupe SA, confirmant une information parue sur le site internet du Blick romand. M Le Média avait été lancé en octobre 2022.

'La promesse d'une transition équitable vers le DAB+, votée et confirmée à Berne, n'a pas été tenue. Le DAB+, qui devait remplacer la FM, peine à convaincre le public et provoque une chute d'audience, y compris au sein des antennes de la SSR', estime le directeur.

'Paradoxalement, on observe aujourd'hui un possible retour en arrière, avec des signaux laissant entendre que les émetteurs FM de la radio publique pourrait être réactivés pour tenter de regagner leur audience d'antan', explique-t-il.

Mission impossible

'Dans ces conditions, il devient extrêmement complexe pour ne pas dire impossible de faire vivre un média indépendant, sans subventions, sur un marché publicitaire déjà fragile', affirme-t-il. 'Les promesses politiques non tenues ont compromis les espoirs de développement de M Le Média dans un environnement concurrentiel équilibré, comme cela avait pourtant été défendu au niveau fédéral'.

'Ce retrait contraint intervient dans une incohérence totale du paysage audiovisuel, où une nouvelle fois un média romand de qualité disparaît, faute d'un soutien structurel et équitable', regrette Philippe Morax. Cette fermeture a pour conséquence quatre postes directement touchés et un départ à la retraite, précise-t-il.

Financé par la publicité, le média a eu employé au début jusqu'à une dizaine de personnes, journalistes, animateurs ou encore techniciens. L'émission-phare de la chaîne, le '7/10 de Morax', était également diffusée sur Canal+ Suisse. Le média propose aussi un format du soir ainsi que de la musique. Comme public cible, il visait particulièrement les 25-49 ans.

Après avoir tenu l'antenne durant plusieurs années sur LFM, mais aussi à RTN, Rouge FM ou encore NRJ, Philippe Morax a repris en 2021 la direction de Millennium Média Groupe. Il avait beaucoup misé sur le développement du DAB+, le successeur numérique de la diffusion FM, pour faire progresser son média. Il soulignait d'ailleurs à son lancement que M Le Média était le premier à émettre en DAB+ HD en Suisse, soit avec un débit de 128 kilobits par seconde.

Focus sur d'autres activités

La société Millennium Média Groupe SA, éditrice de M Le Média, poursuivra son activité, en recentrant ses efforts sur la production de contenus télévisés, annonce dans la foulée M. Morax. Elle continue notamment de collaborer avec ses partenaires comme Canal+, au travers de projets en cours de développement.

'Les locaux de M Le Média, pensés dès leur conception comme un pôle technique de haute qualité, resteront actifs. Ils permettront d'accueillir les productions de Média One Group et de ses radios, dans des studios modernes et performants, pensés pour répondre aux exigences de la création audiovisuelle du moment', souligne-t-il.

'Dans le cadre de cette restructuration, je déplore avec grande tristesse devoir me séparer de certains collaborateurs et collaboratrices précieux, qui ont largement contribué, par leur engagement et leur talent, à faire vivre le projet M Le Média durant ces trois années', écrit encore le directeur et producteur.

'Cette aventure, aussi intense que passionnante, restera une expérience humaine et professionnelle marquante, qui aura su, à son échelle, bousculer certaines habitudes bien ancrées dans le paysage médiatique romand', conclut Philippe Morax.

/ATS