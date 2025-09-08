MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

La nouvelle exposition du Musée international de la Réforme (MIR) à Genève invite le public à prendre la mesure des effets de la bombe atomique. 'Apocalypses. Qu'avez-vous vu à Hiroshima?' est à voir à partir de mercredi jusqu'au 11 janvier 2026.

'Ce n'est malheureusement pas une exposition commémorative', regrette Nicolas Crispini, en montrant mardi son travail aux médias. Le photographe genevois s'est intéressé au sujet il y a dix ans, en lisant des témoignages de survivants souffrant encore aujourd'hui de cancers liés aux bombes.

Par cette exposition, il aimerait 'apprendre au public à regarder'. Le Genevois fait dialoguer 450 objets, photos, coupures de presse et dispositifs audiovisuels pour raconter l'histoire de la bombe atomique et son impact sur notre présent.

Nicolas Crispini a voulu rendre cette exposition 'la plus documentaire possible, car les faits sont suffisants.' Chaque salle met en tension une multitude de regards, allant des ombres des victimes effacées par les bombes aux témoignages de treize survivants.

