MSC Croisières commande 2 navires aux chantiers de Saint-Nazaire

L'armateur suisse MSC Croisières a annoncé mercredi la commande de deux nouveaux navires aux ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'armateur suisse MSC Croisières a annoncé mercredi la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, pour 3,5 milliards d'euros (3,2 milliards de francs).

La livraison de ces deux paquebots, dont la construction doit démarrer en 2029, est prévue respectivement en 2031 et 2032, précisent MSC et les chantiers de l'Atlantique dans un communiqué commun.

Ces deux nouvelles commandes portent à près de 7 milliards d'euros la valeur totale des navires que MSC Croisières a confiés aux Chantiers de l'Atlantique en 2025, après les deux autres paquebots de la série World Class signés en mai en marge du sommet Choose France.

Ces quatre navires rejoindront les quatre premiers paquebots de la série 'World Class', d'une capacité de plus de 6.700 passagers : le MSC World Europa et le MSC World America, déjà en service, le MSC World Asia - dont la livraison est prévue en novembre 2026 - et le MSC Atlantic, qui doit entrer en service en 2027.

Avec ces six bateaux déjà en construction ou prochainement en chantier, le montant des investissements directs globaux engagés actuellement par MSC Croisières en France s'élève à 10,5 milliards d'euros, souligne le communiqué.

/ATS
 

