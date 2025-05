MSC Croisières commande deux navires pour 3,5 milliards d'euros

L'armateur genevois MSC Croisières a confirmé lundi la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour un investissement global d'environ 3,5 milliards d'euros (3,3 milliards de francs).

Le groupe a signé cette commande à Paris, à Bercy, lundi matin, en marge du sommet Choose France, qui annonce un total de 37 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, dont 20 milliards inédits.

'Ce partenariat contribue à la reconquête industrielle dans une filière stratégique pour notre pays', a déclaré le ministre de l'Industrie Marc Ferracci dans un communiqué.

La livraison de ces deux navires, les cinquième et sixième de la série 'World Class', est prévue respectivement en 2029 et 2030.

Ils rejoindront le MSC World Europa et le MSC World America, déjà en service, ainsi que le MSC World Asia et le MSC World Atlantic, actuellement en construction, dont les livraisons sont prévues respectivement en 2026 et 2027.

MSC Croisières souligne que ces nouveaux navires, dont la navigation au fioul est très polluante, sont 'parmi les plus efficients en matière énergétique' et sont 'compatibles avec différents carburants alternatifs, y compris le GNL biosourcé et synthétique ainsi que le diesel biologique'.

Les navires seront également équipés de systèmes de connexion électriques à quai pour réduire les émissions durant les escales, notamment de CO2 ainsi que d'oxyde d'azote (NOx) et d'oxyde de soufre (SOx).

Cette commande s'inscrit 'dans une stratégie industrielle de long terme pour MSC Croisières, et s'appuie sur un partenariat solide avec Chantiers de l'Atlantique, qui a construit 19 des 23 navires de la compagnie à ce jour', a souligné MSC Croisières dans un communiqué.

Avec cette nouvelle commande, l'investissement direct total de MSC Croisières en France au cours des deux dernières décennies dépasse désormais les 18 milliards d'euros, selon la compagnie.

/ATS