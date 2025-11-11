MSC reprend ses livraisons au Mali

Le géant genevois du transport maritime MSC a annoncé la reprise de ses livraisons terrestres vers le Mali. Elles avaient été interrompues en raison de problèmes de sécurité et de la pénurie de carburant causés par un blocus jihadiste, rapporte l'AFP mardi.

Depuis plusieurs semaines, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, imposent jusqu'à Bamako un blocus sur les importations de carburant, paralysant l'économie de ce pays sahélien enclavé et dépendant des importations. Le 6 novembre, MSC avait annoncé suspendre 'jusqu'à nouvel ordre' ses livraisons terrestres de marchandises vers le Mali, en raison de 'problèmes de sécurité' et de la 'pénurie de carburant.'

Lundi, le groupe est revenu sur cette décision après un accord avec le gouvernement malien. 'A la suite de nos échanges fructueux, nous avons le grand plaisir de vous informer de la reprise de nos activités, suspendant ainsi le communiqué du 6 novembre. Nous vous confirmons donc la reprise de nos opérations au Mali', a annoncé la direction de MSC Mali dans un courrier adressé au ministre malien des Transports.

La semaine dernière, le français CMA-CGM, troisième armateur mondial, avait également annoncé suspendre ses opérations au Mali avant de revenir sur cette décision après un accord passé avec les autorités. Le blocus jihadiste du JNIM a poussé l'État malien à fermer les écoles pour deux semaines. Il empêche les récoltes agricoles dans plusieurs régions et perturbe gravement l'accès à l'électricité.

Lundi, les cours ont progressivement repris à Bamako et dans plusieurs villes maliennes, selon des sources locales jointes par l'AFP. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le retrait de leur personnel non essentiel du Mali, et plusieurs ambassades étrangères, dont la France, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le territoire.

Les militaires au pouvoir au Mali depuis deux coups d'État en 2020 et 2021 avaient promis d'endiguer l'expansion jihadiste qui secoue le pays depuis plus d'une décennie.

