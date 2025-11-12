MSF relance ses activités de sauvetage en mer Méditerranée

Photo: KEYSTONE/AP/AHMED HATEM

Médecins Sans Frontières (MSF) relance ses activités sauvetage en Méditerranée avec l'Oyvon, près d'un an après la fin de son précédent bateau. L'ONG avait mis un terme à ses secours en mer en raison des politiques restrictives établies par l'Italie.

L'Oyvon était auparavant utilisé comme navire ambulance en Norvège, a précisé mercredi MSF à Genève. 'Nous sommes revenus pour accomplir notre devoir de sauvetage', explique un responsable de l'organisation.

Plusieurs ONG dénoncent l'attitude des autorités italiennes, notamment un décret qui demande aux bateaux de débarquer les migrants dans un port éloigné. MSF avait été sanctionné par 160 jours de détention imposée de son précédent navire et avait dû rester en mer pendant des mois supplémentaires en cumulant les distances additionnelles provoquées par celui-ci.

Législations restrictives

L'ONG a décidé de déployer un bateau 'plus petit et plus rapide' face aux législations restrictives. Un médecin et une infirmière pourront prendre en charge les personnes qui sont en danger.

L'organisation souhaite aussi à nouveau documenter les interceptions violentes en mer par les autorités libyennes et d'autres acteurs auxquelles sont confrontés des migrants. De même que leur retour forcé en Libye, 'reconnu comme une violation' du droit international, ajoute-t-elle.

Le nombre d'attaques contre les embarcations de migrants et les navires de sauvetage a augmenté ces derniers mois. SOS Méditerranée a alerté à plusieurs reprises sur cette situation et lancé récemment une mission d'observation aérienne.

/ATS
 

