Machines à coudre: Bernina envisage de délocaliser en Thaïlande

Bernina pâtit de la conjoncture américaine. Le fabricant historique de machines à coudre envisage de transférer vers son usine en Thaïlande la production de son siège social de Steckborn (TG): jusqu'à 40 collaborateurs pourraient être impactés.

La direction a informé lundi ses employés qu'elle étudiait la possibilité d'un transfert de production vers la Thaïlande, indique le groupe textile dans un communiqué. Une consultation des représentants du personnel, obligatoire en cas de licenciement collectif, est en cours: ses conclusions seront annoncées le 11 février.

Le fabricant a derrière lui une année difficile en raison de la conjoncture américaine. Bernina réalise près des trois quarts de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, dont environ 70% dans son coeur de métier, soit les machines à coudre et à broder.

L'évolution du taux de change dollar-franc pose d'énormes défis et de nouveaux risques commerciaux sont anticipés pour 2026. Des 'hausses de prix significatives' ont dû être mises en oeuvre outre-Atlantique et leur impact sur la demande reste difficile à évaluer, selon le groupe.

40 personnes au maximum affectées

Sur son site de Steckborn, Bernina emploie actuellement 334 collaborateurs, pour un total de 1246 dans le monde. Le transfert de production de la Thurgovie vers la Thaïlande concernerait au maximum 40 personnes, principalement dans les services d'assemblage des machines à coudre et de fabrication de pièces mécaniques, selon la direction.

Outre l'administration, le siège thurgovien abrite l'ensemble du département de développement. La construction des prototypes et le centre logistique des accessoires et pièces détachées resteraient à Steckborn. Quant à l'usine thaïlandaise, elle a été fondée en 1990 et se trouve sous direction suisse, précise le communiqué.

/ATS