Macron a nommé le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Matignon

Emmanuel Macron a nommé le ministre des Armées Sébastien Lecornu, son homme de confiance venu de la droite, à Matignon. Il l'a chargé dans un premier temps de 'consulter' les partis en vue de 'bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois'.

'Il l'a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois', a indiqué la présidence mardi soir. 'A la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République', a-t-elle ajouté.

/ATS