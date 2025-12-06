Macron annonce qu'il va rencontrer Zelensky, Starmer et Merz lundi

Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait rencontrer lundi Volodymyr Zelensky pour faire le point sur 'les négociations en cours'. Seront aussi présents le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

'Nous devons continuer à faire pression sur la Russie pour la contraindre à la paix', a ajouté samedi le président français. M. Macron a condamné 'avec la plus grande fermeté' les nouvelles frappes qui ont ciblé l'Ukraine et réitérant son 'soutien indéfectible' à Kiev.

/ATS