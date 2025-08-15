Macron promet l'« intransigeance » face à l'antisémitisme

Le président français Emmanuel Macron a assuré vendredi que la République française serait 'toujours intransigeante' face à l'antisémitisme. Il réagissait à l'abattage d'un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006.

'Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien: la Nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine', a écrit sur le réseau social X le chef de l'Etat.

De son côté, le préfet du département de Seine-Saint-Denis a annoncé l'ouverture d'une enquête.

