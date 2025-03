Malade, le magnolia historique de la Maison Blanche sera abattu

Le 'Jackson Magnolia', un arbre gigantesque qui ombrage le portique sud de la Maison Blanche depuis le XIXe siècle, sera abattu cette semaine, a indiqué le président américain Donald Trump dimanche.

On raconte que c'est l'ancien président Andrew Jackson qui a planté ce magnolia à grandes fleurs, à la mémoire de sa femme décédée juste avant son investiture en 1829. Le jeune arbre aurait à l'époque été apporté de son domicile du Tennessee.

Des arboriculteurs se sont battus pendant des années pour maintenir en vie l'arbre malade dont la silhouette saisissante, le long de la façade sud du bâtiment, attire l'oeil.

Le 'Jackson Magnolia' est l'arbre le plus ancien du terrain de la Maison Blanche, selon le Service des parcs nationaux américain. Celui-ci précise qu'à partir des années 1870, la plupart des présidents américains ont planté leur propre arbre commémoratif.

'Risque pour la sécurité'

'La mauvaise nouvelle est que toutes choses ont une fin', a écrit Donald Trump sur son réseau Truth social. Le magnolia, 'en très mauvais état', représente 'un grave risque pour la sécurité à l'entrée de la Maison Blanche' et 'doit maintenant être enlevé', a-t-il ajouté.

M. Trump a indiqué que le magnolia allait être remplacé par un 'autre arbre très joli' et que son bois allait être préservé 'et pourrait être utilisé à d'autres fins nobles et grandes'.

Ce n'est pas la première fois que les jardins de la Maison Blanche font les gros titres depuis l'investiture de Donald Trump. En février, il avait dit planifier de paver la fameuse roseraie sur laquelle donne le Bureau ovale, afin de lui donner l'aspect d'un patio comme dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride.

'Le gazon, ça ne marche juste pas', avait déclaré Donald Trump à la chaîne Fox News, affirmant que la pelouse était facilement 'trempée'.

Au cours du premier mandat de Donald Trump, sa femme Melania a par ailleurs supervisé une rénovation de la roseraie, réaménageant de manière controversée le design traditionnel du célèbre parterre.

