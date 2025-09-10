Malaria: le Fonds mondial redoute plus de décès d'enfants

Le Fonds mondial redoute davantage de décès d'enfants de la malaria en raison des coupes de l'aide internationale. Plus réjouissant, l'organisation a affirmé mercredi à Genève avoir franchi la barre des 70 millions de vies sauvées en près de 25 ans.

L'impact des coupes financières des Etats-Unis et d'autres pays pour la santé mondiale est 'significatif', a admis mercredi aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU) le directeur exécutif Peter Sands. 'Nous pourrions bien voir une augmentation du nombre d'enfants qui décèderont de la malaria cette année', a-t-il déploré.

Environ 600'000 personnes succombent à ce virus chaque année. Selon une évaluation d'une ONG partenaire du Fonds mondial, 100'000 décès supplémentaires pourraient être à déplorer en raison des difficultés financières. Les manques de fonds qui existaient déjà deviennent 'plus graves', déplore M. Sands. A cette situation s'ajoutent les effets des conflits et le changement climatique, selon l'organisation.

/ATS