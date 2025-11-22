Malders GR: maison ensevelie en partie par un glissement de terrain

Un glissement de terrain à Maladers GR, près de Coire, a partiellement enseveli une maison ...
Malders GR: maison ensevelie en partie par un glissement de terrain

Malders GR: maison ensevelie en partie par un glissement de terrain

Photo: Police municipale de Coire

Un glissement de terrain à Maladers GR, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale de Coire.

Le glissement de terrain s'est déclenché dans la pente derrière une maison et l'a touchée, a écrit la police municipale. Deux habitants ont donc dû être sauvés de leur maison par les pompiers de la ville de Coire.

L'Arosastrasse, qui traverse la commune, a également été partiellement ensevelie. La rue a été complètement fermée pendant deux heures pour permettre le déblaiement et la sécurisation, a ajouté la police municipale de Coire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 18:15

Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche

Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 17:05

Des soignants manifestent à Berne pour un système de soins solide

Des soignants manifestent à Berne pour un système de soins solide

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 15:07

L'Ukraine prévoit des « consultations » en Suisse avec les Américains

L'Ukraine prévoit des « consultations » en Suisse avec les Américains

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 15:45

Articles les plus lus

Une voiture tombe dans le lac de Lungern OW

Une voiture tombe dans le lac de Lungern OW

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 03:41

Pour Lisa Mazzone, les Verts doivent hériter d'un siège PLR

Pour Lisa Mazzone, les Verts doivent hériter d'un siège PLR

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 05:47

Des soignants manifestent à Berne pour un système de soins solide

Des soignants manifestent à Berne pour un système de soins solide

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 15:07

L'Ukraine prévoit des « consultations » en Suisse avec les Américains

L'Ukraine prévoit des « consultations » en Suisse avec les Américains

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 15:45

Grippe aviaire: mesures de prévention étendues à toute la Suisse

Grippe aviaire: mesures de prévention étendues à toute la Suisse

Suisse    Actualisé le 21.11.2025 - 20:16

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 21.11.2025 - 22:12

Une voiture tombe dans le lac de Lungern OW

Une voiture tombe dans le lac de Lungern OW

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 03:41

Pour Lisa Mazzone, les Verts doivent hériter d'un siège PLR

Pour Lisa Mazzone, les Verts doivent hériter d'un siège PLR

Suisse    Actualisé le 22.11.2025 - 05:47