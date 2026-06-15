Manif anti-G7 à Genève: 549 personnes appréhendées

Au total, 549 personnes ont été appréhendées lors de la manifestation anti-G7, qui a eu lieu ...
Manif anti-G7 à Genève: 549 personnes appréhendées

Manif anti-G7 à Genève: 549 personnes appréhendées

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Au total, 549 personnes ont été appréhendées lors de la manifestation anti-G7, qui a eu lieu dimanche à Genève. Parmi ces personnes, 28 ont été acheminées dans les locaux de la police pour des vérifications. Trois personnes sont toujours retenues.

Le chiffre de 549 a été révélé lundi au 12h45 de la RTS et confirmé à Keystone-ATS par le porte-parole de la police genevoise. Un communiqué détaillé sur le bilan sécuritaire est toujours attendu.

La manifestation a rassemblé 20'000 personnes, selon la police et 30'000 selon la coalition No G7. Environ 600 blacks blocs, qui avaient infiltré le cortège, ont commis des déprédations. Un policier a été légèrement blessé pendant l'intervention.

/ATS
 

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