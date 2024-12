Manifestation contre les licenciements chez Steeltec à Emmenbrücke

Plusieurs centaines d'employés de Steeltec, filiale de Swiss Steel, ont protesté samedi à Emmenbrücke contre les licenciements. A la place, ils demandent du travail à temps réduit pour que les connaissances techniques et les capacités de production ne se perdent pas.

Environ 350 personnes, employés et leurs soutiens, se sont retrouvées vers 13h00 à la gare d'Emmenbrücke (LU) et ont marché en direction de l'aciérie. Parmi elles, la représentation du personnel de Steeltec, une délégation de collaborateurs de Stahl Gerlafingen AG de Soleure, des syndicats, des associations de travailleurs et la Grève du climat Suisse.

Ensemble, ils protestent contre la suppression prévue de 130 postes chez Steeltec. Ce sont surtout la production et les domaines administratifs qui sont concernés, avait annoncé Swiss Steel mi-novembre. Au total, 750 personnes travaillent dans la filiale d'Emmenbrücke.

/ATS