Manifestation contre les mesures d'austérité prévues à l'Etat

Un millier de personnes ont manifesté jeudi soir à Genève contre les mesures d'austérité prévues par le Conseil d'Etat dans le cadre du projet de budget 2026. Les fonctionnaires considèrent qu'ils vont devoir payer pour les récentes baisses d'impôts.

'C'est encore les plus précaires qui vont payer, c'est honteux!', a lancé Geneviève Preti, coprésidente du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné, à l'arrivée de la manifestation à la promenade de la Treille, sous les fenêtres du Grand Conseil. 'On nous accuse d'être des enfants gâtés, mais on défend les prestations et une indexation pour tous', a-t-elle poursuivi.

Le projet de budget déposé par le Conseil d'Etat prévoit un déficit de 409 millions pour 2026, assorti d'une suppression des annuités et de l'absence d'indexation des salaires des fonctionnaires. Selon le Cartel, les postes inscrits ne seront par ailleurs pas suffisants pour maintenir la qualité des prestations et permettre de résorber les problèmes qui existent déjà dans différents services.

'Batailler ensemble'

Le président de la Communauté genevoise d'action syndicale Davide Di Filippo a assuré la fonction publique du soutien des travailleurs du privé. A ses yeux, la division que la droite tente de faire entre les travailleurs des deux secteurs 'ne tient pas la route, car le service public est une forme de redistribution des richesses.' 'La bataille pour les salaires, on doit la mener tous ensemble', a-t-il déclaré.

Deux députés de gauche ont aussi rejoint les manifestants. 'La variable d'ajustement proposée par le Conseil d'Etat, une fois de plus, c'est vous', a dénoncé le Vert Julien Nicolet-dit-Félix. Quant à la socialiste Caroline Marti, elle a critiqué une droite parlementaire 'décomplexée'. 'Votre mobilisation est fondamentale pour construire un rapport de force', a-t-elle souligné.

Le cortège a traversé les rues commerçantes à l'heure de pointe avant de monter dans la vieille ville pour passer bruyamment devant le Parlement. Une grève pourrait être organisée à la mi-novembre si le Conseil d'Etat ne retire pas le plan d'économies annoncé.

/ATS