Manifestation pour le climat à Zurich

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies vendredi soir à Zurich pour 'une grève du climat'. Elles ont appelé à un changement complet de système.

Le système capitaliste se base sur une croissance sans fin, mais ne profite qu'à peu de gens, constatent les organisateurs. Cela se fait au détriment des personnes et de leur environnement.

Les manifestants appellent à lutter ensemble pour un changement de système, car la crise climatique touche le plus durement ceux qui sont déjà les plus exploités. Les luttes féministes, anticolonialistes et anticapitalistes doivent s'unir dans ce but.

