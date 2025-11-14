Manifestation pro-palestinienne à Sion: une facture sera envoyée

Les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne non autorisée du 1er novembre à Sion ...
Manifestation pro-palestinienne à Sion: une facture sera envoyée

Manifestation pro-palestinienne à Sion: une facture sera envoyée

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne non autorisée du 1er novembre à Sion vont recevoir une facture concernant la sécurité de l'événement de la part de la Police cantonale. Le Conseil d'Etat l'a confirmé devant le parlement vendredi.

'La manifestation n 'ayant pas été autorisée, des émoluments forfaitaires seront envoyés aux organisateurs par la police cantonale', a déclaré le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer, en charge de la sécurité, devant le Grand Conseil.

Malgré l'interdiction de la ville de Sion, puis du Conseil d’Etat le collectif Valais Palestine avait bel et bien mis sur pied une manifestation, le jour de la Toussaint. Selon la police, plus de 300 personnes, dont plusieurs dizaines étaient en possession d'objets dangereux, ont participé à ce rassemblement durant l'après-midi.

Quatre personnes dénoncées

Au vu de l'affluence, la police cantonale valaisanne est venue prêter main-forte à la police régionale des villes du centre. Vers 16h45, une centaine de manifestants ont forcé un premier barrage, dans le quartier de la gare, avant d'être arrêté 50 mètres plus tard par la Police cantonale.

'Parmi ceux-ci, 34 ont été contrôlés et plusieurs objets dangereux ont été saisis', a indiqué Stéphane Ganzer. 'Huit interdictions de périmètre et renvoi ont été prononcées par la Police cantonale et quatre personnes ont été dénoncés pénalement.'

Une policière mordue

En marge de la manifestation, mais toujours dans le quartier de la gare, une femme a été interpellée. Particulièrement virulente, elle a mordu une policière à une jambe. 'Son comportement relevant d'un acte de violence envers les fonctionnaires, elle a été dénoncée auprès du Ministère public. Une procédure est en cours', a encore précisé Stéphane Ganzer.

La manifestation en elle-même n'a fait aucun blessé. Aucun dommage n'a été à déplorer.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un audit constate des failles dans la gouvernance des HUG

Un audit constate des failles dans la gouvernance des HUG

Suisse    Actualisé le 14.11.2025 - 11:37

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 21:27

Des milliers de jeunes à la journée Futur en tous genres

Des milliers de jeunes à la journée Futur en tous genres

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 18:23

Gens du voyage: le Parlement valaisan prône le statu quo

Gens du voyage: le Parlement valaisan prône le statu quo

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 18:15

Articles les plus lus

Valais: la création d'une communauté tarifaire cantonale refusée

Valais: la création d'une communauté tarifaire cantonale refusée

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 17:15

Gens du voyage: le Parlement valaisan prône le statu quo

Gens du voyage: le Parlement valaisan prône le statu quo

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 18:15

Des milliers de jeunes à la journée Futur en tous genres

Des milliers de jeunes à la journée Futur en tous genres

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 18:23

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 21:27

Le Parlement valaisan valide un soutien massif à son hôpital

Le Parlement valaisan valide un soutien massif à son hôpital

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 15:07

Valais: la création d'une communauté tarifaire cantonale refusée

Valais: la création d'une communauté tarifaire cantonale refusée

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 17:15

Gens du voyage: le Parlement valaisan prône le statu quo

Gens du voyage: le Parlement valaisan prône le statu quo

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 18:15

Des milliers de jeunes à la journée Futur en tous genres

Des milliers de jeunes à la journée Futur en tous genres

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 18:23

Séisme de magnitude 3,1 près d'Aoste (I)

Séisme de magnitude 3,1 près d'Aoste (I)

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 14:05

Nouveau record de chaleur en novembre: 23,5° enregistrés à Delémont

Nouveau record de chaleur en novembre: 23,5° enregistrés à Delémont

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 14:31

Le Parlement valaisan valide un soutien massif à son hôpital

Le Parlement valaisan valide un soutien massif à son hôpital

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 15:07

Valais: la création d'une communauté tarifaire cantonale refusée

Valais: la création d'une communauté tarifaire cantonale refusée

Suisse    Actualisé le 13.11.2025 - 17:15