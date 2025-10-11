Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Une manifestation contre la guerre à Gaza a rassemblé plusieurs milliers de participants samedi à Berne. Des pétards et des engins pyrotechniques ont été allumés et lancés, notamment en direction des forces de l'ordre.

'Shame on you' (honte à vous), ont scandé des manifestants, qui ont fait face à une police mobilisée en force, avec l'appui de policiers d'autres cantons, a constaté sur place une journaliste de Keystone-ATS.

En tête du cortège figuraient des personnes masquées. Arrivés devant le Palais fédéral, dont le périmètre avait été bouclé, les participants à cette manifestation non autorisée ont essuyé les jets des canons à eau et les gaz lacrymogènes utilisés par la police pour les repousser. Les forces de l'ordre ont expliqué sur X que les manifestants avaient tenté de forcer les barrages.

La police a fait état de dégâts et prévenu qu'aucun nouveau défilé ne serait toléré au centre-ville.

/ATS
 

