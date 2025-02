Manifestations à Zurich et Lausanne en solidarité avec l'Ukraine

Trois ans après le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, environ 2000 personnes se sont rassemblées lundi soir en ville de Zurich pour manifester leur soutien à l'Ukraine et quelque 200 à Lausanne. Ces manifestations se sont déroulées dans le calme.

A Zurich, les manifestants se sont réunis sur l'Helvetiaplatz peu après 18h00. Ils ont ensuite traversé la ville avec des banderoles et des drapeaux ukrainiens jusqu'au pont de l'hôtel de ville, où différents discours ont été prononcés. Environ 2000 personnes étaient présentes, selon un photographe de Keystone-ATS sur place.

La manifestation a été organisée par l'association Helvetia For Ukraine afin de donner un signe de solidarité avec ce pays. Mais aussi pour 'la liberté et la justice, et pour la lumière contre l'obscurité', a écrit l'association sur Instagram.

La guerre fait rage depuis 1095 jours déjà. Se contenter d'observer comment des vies sont détruites par les bombes et les missiles ne suffit pas, selon les organisateurs. 'Nous devons agir', ont-ils déclaré.

Pour une paix juste

A Lausanne, environ 200 personnes ont participé en fin de journée à un rassemblement pour la même cause. Les organisateurs ont plaidé pour une paix juste, porteuse de sécurité et de développement social.

Les plus de 200 manifestants présents, selon Keystone-ATS, 100 selon la police de Lausanne, répondaient à l'appel du Comité Ukraine Vaud. Elles se sont recueillies sur la Place du 14 juin. Ukrainiens et amis de l'Ukraine, représentants de partis politiques soutenant les réfugiés, ont déploré une situation encore plus sinistre qu'en 2021.

Plus que jamais, le peuple ukrainien a besoin de solidarité. Aide et soutien sont d’autant plus nécessaires que la montée de l’extrême droite en Europe et le retour au pouvoir de Donald Trump menacent d’affaiblir une aide occidentale déjà chichement accordée, ont dit en substance les orateurs. Outre les horreurs en Ukraine, ce qui se joue maintenant, c'est la sécurité en Europe, ont-ils averti.

Le rassemblement a été entrecoupé de lectures de poèmes et de 'gloire à l'Ukraine' lancés par la foule. Des bougies ont été allumées en l'honneur des villes attaquées. Une minute de silence a rendu hommage à ceux qui souffrent et à ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie.

/ATS