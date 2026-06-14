Marché aux puces de Kreuzlingen (TG) évacué en raison d'une menace

Une 'situation de menace non clarifiée', selon la police, a entraîné l'évacuation tôt dimanche matin d'un marché aux puces transfrontalier ouvert 24 heures sur 24 à Kreuzlingen (TG) et à Constance (Allemagne), sur les rives du lac de Constance.

Le site a été bouclé à cause d'un incident en Allemage. La police thurgovienne a annoncé qu'une opération de grande envergure était en cours dans la zone portuaire. La gare de Constance est également concernée.

Toutefois, selon l'évaluation actuelle de la situation, il n'y a pas de danger concret pour la population. Celle-ci est priée de ne pas se rendre à la gare. Selon le site des CFF, les perturbations devaient durer jusqu'à 09h00 environ.

Le marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 est un événement annuel qui se déroule sur deux jours ce week-end à Kreuzlingen et dans la ville voisine allemande de Constance.

/ATS