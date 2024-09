Marco Campanella nommé cuisinier de l'année 2025

Marco Campanella (32 ans), du restaurant 'Eden' à Ascona (TI), est distingué 'cuisinier de l'année 2025' par le Gault&Millau Suisse. Il obtient la note de 19 sur 20.

Six autres chefs décrochent 19 points, soit: Tanja Grandits ('Stucki', Bâle), Peter Knogl ('Cheval Blanc', Bâle), Franck Giovannini ('Restaurant de l'Hôtel de ville', Crissier, VD), Andreas Caminada ('Schloss Schauenstein', Fürstenau, GR), Philippe Chevrier ('Domaine de Châteauvieux', Satigny, GE) et Heiko Nieder ('The Dolder Grand', Zurich). Tous conserve leur degré d'excellence.

Pour la deuxième fois, Gault&Millau décerne la distinction du chef 'vert' de l'année pour son engagement à cuisiner de manière durable. La récompense va à Nicolas Darnauguilhem, de la 'Pinte des Mossettes', Cergniat, FR).

Au total, 880 restaurants, 100 hôtels gastronomiques et les 150 meilleurs vignerons de Suisse figurent dans le Gault&Millau 2025.

