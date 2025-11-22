Marco Rubio et Steve Witkoff à Genève dimanche

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio et l'émissaire du président Donald Trump Steve Witkoff piloteront ...
Photo: KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio et l'émissaire du président Donald Trump Steve Witkoff piloteront la délégation américaine dimanche à Genève. L'objectif est d'aboutir à une solution qui puisse être rapidement approuvée par les présidents américain et ukrainien.

'Notre intention est d'obtenir le meilleur accord possible pour les Ukrainiens', a affirmé à Keystone-ATS un responsable américain. Le secrétaire américain en charge de l'armée Daniel Driscoll a déjà atterri samedi à Genève.

En revanche, la source américaine affirme qu'aucune rencontre avec des représentants européens n'est prévue à ce stade lors de ces pourparlers qui auront lieu à la mission américaine à Genève et sont prévus sur une journée seulement. Ni aucun engagement avec la presse.

Une discussion avec les Russes doit avoir lieu plus tard. La délégation ukrainienne sera emmenée par le chef du Conseil de sécurité ukrainien Rustem Umerov.

