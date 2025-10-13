Martigny: un dealer écope de 5 ans de prison pour trafic de drogue

Un dealer portugais a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une expulsion du territoire ...
Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Un dealer portugais a été condamné à 5 ans de prison ferme et à une expulsion du territoire suisse durant 10 ans. Le Tribunal de Martigny a accepté la procédure simplifiée qui lui a été proposée jeudi dernier.

L'homme a été reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir écoulé près de 300 kg de cannabis entre mars 2022 et octobre 2024.

Le prévenu a également été condamné à 300 francs d'amende pour consommation de produits illicites et pour absence de permis de port d'armes et pour possession de munitions pour son pistolet.

Le procès de jeudi dernier s'était déroulé en 15 minutes, le prévenu ayant préalablement reconnu ses torts et accepté son sort en donnant son accord à une procédure simplifiée.

Devant la Cour, l'homme a confirmé ses dires et l'accord passé avec le Ministère public. Acceptée par le Tribunal de Martigny, cette procédure va permettre au trentenaire né en Valais de quitter la prison des Iles à Sion après un an, pour celle de Crêtelongue à Granges (VS).

/ATS
 

