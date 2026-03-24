Martin Pfister impressionné par la rapidité d'action de la Finlande

Le ministre de la défense Martin Pfister s'est rendu en Finlande pour s'informer sur l'aggravation de la menace à la frontière avec la Russie. Il s'est dit impressionné par le rythme auquel le pays nordique se réarme. Et d'estimer que la Suisse doit aussi se préparer.

Le ministre finlandais de la défense Antti Häkkänen a évoqué une 'situation très menaçante' lors de leur rencontre, a indiqué M. Pfister mardi lors d'un entretien téléphonique avec Keystone-ATS. C'est pourquoi la Finlande a également adhéré à l'OTAN. Ce pays nordique estime que la sécurité internationale est menacée.

A Helsinki, M. Pfister s'est dit impressionné par la rapidité d'action de la Finlande. 'Nous avons des leçons à tirer d'eux.' La conception d'une sécurité globale y est très ancrée dans la société.

En Suisse aussi, la volonté d'aller de l'avant est présente, a déclaré M. Pfister. Ses homologues comprennent toutefois parfaitement que les processus politiques fonctionnent plus lentement en Suisse.

/ATS