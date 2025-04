McDonald's Suisse met les bouchées doubles jusqu'en 2026

McDonald's entend accélérer son programme d'expansion en Suisse. Un budget de 250 millions de francs a été alloué dès 2024 pour l'ouverture de nouveaux restaurants, la modernisation d'autres existants et diverses innovations d'ici à 2026.

Après avoir ouvert cinq nouveaux restaurants l'année dernière, McDonald's Suisse en inaugurera et rénovera d'autres en 2025, indique un communiqué paru mardi. A moyen terme, l'entreprise vise 200 établissements. Elle en compte aujourd'hui 183 - dont 90% appartiennent à 41 franchisés - et emploie plus de 8300 personnes au total.

Le service à table, le système de livraison McDelivery et la vente à emporter en voiture McDrive seront développés dans la quasi-totalité des établissements.

Par ailleurs, 'la modernisation des services numériques comme l'application de commande en ligne est fortement sollicitée', selon la directrice générale, Lara Skripitsky, citée dans le communiqué. 'L'application est utilisée pour une commande sur quatre.'

En 2024, le volume d'achat s'élevait à 235 millions, souligne l'entreprise qui ne dévoile pas ses chiffres d'affaires. Plus de 85% des ingrédients provenaient de partenaires suisses tels que Bell, Fortisa ou Emmi. Elle collabore également avec près de 6400 exploitations agricoles locales.

McDonald's Suisse forme actuellement près d'une quarantaine d'apprentis 'pour lutter contre la pénurie de personnel qualifié dans le secteur'. Environ 92% des personnes en formation restent au sein de l'entreprise.

Le géant américain est présent en Suisse depuis 1976.

